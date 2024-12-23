بعد ثلاثية البحرين .. حارس المنتخب السعودي يرد على تأثير "زيادة أجانب الدوري" في أزمة الأخضر

أزمة فجّرها مانشيني، ولم ينجح رينارد في نفيها حتى الآن..

كشف أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية والمنتخب السعودي، عن رأيه إزاء مدى تأثير قرار الأجانب العشرة في دوري روشن، على تراجع مستويات لاعبي الأخضر، في الفترة الأخيرة.

وفشل الفرنسي هيرفي رينارد، بعد عودته لتدريب المنتخب السعودي، في تحقيق أي انتصار مع الأخضر، بعد التعادل السلبي مع أستراليا، والخسارة أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين، في تصفيات كأس العالم 2026، ثم السقوط أمام البحرين بنتيجة (2-3)، في الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وفجّر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، جدلًا بشأن انتقاد قرار اتحاد الكرة بزيادة عدد الأجانب إلى 10 لاعبين، في أندية دوري روشن، والسماح بمشاركة 8 أجانب في كل مباراة، حيث وصف الأمر بالمعضلة، بسبب قلة مشاركة اللاعبين السعوديين مع أنديتهم في الدوري.

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وفي هذا السياق، رفض الكسار، في تصريح للإعلاميين عقب مباراة البحرين، بكأس الخليج، ربط الخسارة بعدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن، قائلًا "اللاعب السعودي مقاتل دائمًا، وتأثير المحترف الأجنبي في الدوري إيجابي".

ونوّه الكسار بأن المنتخب السعودي كان يحتاج لخوض المباراة، كما فعل في الشوط الثاني، مضيفًا أن بعض الأخطاء في الشوط الأول يتحملها جميع اللاعبين، ولكن لا تزال للبطولة بقية، ولا تزال الروح موجودة في الأخضر، وكذلك الرغبة والمواهب، وسيسعى المنتخب ليكون له رد فعل في المباريات المُقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي بنظيره اليمني، الأربعاء، في الجولة الثانية من خليجي زين 26، فيما يصطدم بالعراق، حامل اللقب، في الجولة الثالثة، السبت المُقبل.