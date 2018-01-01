المقابل المادي يهدد انتقال باسم مرسي إلى سموحة بالفشل

محاولات للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف في صفقة باسم مرسي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أصبحت مفاوضات نادي سموحة لضم باسم مرسي، مهاجم الزمالك، مهددة بالفشل خلال الفترة الحالية، بسبب بعض الأمور المادية.

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول اقتراب باسم مرسي للانضمام على سبيل الإعارة لسموحة، لمدة 6 أشهر في يناير المقبل حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الطلبات المالية للزمالك لاقت رفض من نادي سموحة السكندري مما عطل الصفقة مؤقتًا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأشارت التقارير أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين لإتمام الصفقة، والتوصل لاتفاق مادي يرضي الجانبين خاصة وأن اللاعب يرغب في الانتقال إلى سموحة.

وأكدت الصحف أن الزمالك طالب الحصول على 4 ملايين جنيه للموافقة على إعارة مرسي لسموحة، بجانب راتب اللاعب الذي سيتحمله النادي السكندري.

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ومن المتوقع أن تصل الصفقة إلى 5.5 مليون يورو بقيمة راتب باسم مرسي في الـ6 شهور المقبلة في حال إتمام الصفقة.