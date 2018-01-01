أمير مرتضى: الزمالك قد يتعاقد مع حجازي والسعيد وخربين

المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك يتحدث حول سوق الانتقالات الشتوية لفريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشار أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن فريقه يفكر في التعاقد مع أحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش الإنجليزي.

وقال أمير في تصريحات إذاعية مساء أمس: "صفقات الزمالك في الشتاء لن تكون كثيرة، هناك بعض الأسماء الوارد التعاقد معها مثل عبد الله السعيد، وأحمد حجازي، وعمر خربين".

وواصل: "لن يتم إعادة أي لاعب معار قبل نهاية الموسم، سوف نقوم بتقييم هؤلاء اللاعبون، بنهاية الموسم، كي نحكم عليهم بشكل جيد".

وحول الخسارة من القطن التشادي، قال المشرف العام على فريق الزمالك: "لا بد وأن نتعلم أن ننهي المباريات الأفريقية على أرضنا، قبل الانتظار لحسمها خارج الديار".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الحزن يسيطر على جميع اللاعبين بسبب الهزيمة، ولكننا سنعقد جلسة معهم للحديث حول سلبيات اللقاء ومعالجتها".