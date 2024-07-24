"من المغرب ويهاجر لأوروبا!" .. حملة أرجنتينية عنصرية على أشرف حكيمي واللاعب يعلق: صورة جماهيرنا شُوهت

أشرف حكيمي يعلق على أحداث الشغب في مواجهة المغرب والأرجنتين الأولمبية..

وقع أشرف حكيمي؛ قائد منتخب المغرب في أولمبياد باريس 2024، ضحية لحملة عنصرية من قبل الجماهير الأرجنتينية عقب مواجهة المنتخبين، ليلة أمس الأربعاء.

بالأمس، حقق المنتخب المغربي الأولمبي الفوز أمام نظيره الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024، لكن المباراة شهدت جدلًا كبيرًا عقب إلغاء هدف للأخير في الوقت القاتل.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد اقتحم الجمهور المغربي ملعب المباراة، احتجاجًا على الحكم، ما تسبب في توقف اللقاء لمدة ساعتين تقريبًا، قبل العودة بعدها ولعب ثلاث دقائق فقط عقب إخلاء المدرجات بالكامل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على خلفية هذه الأزمة، هاجمت الجماهير الأرجنتينية حساب حكيمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بحكم أنه قائد أسود الأطلس في البطولة، وأكثر زملائه شهره في العالم.

التعليقات حملت عبارات عنصرية كالتي تعرض لها لاعبو فرنسا من قِبَل الأرجنتينيين من قبل، إذ رددوا عبارات كـ"مغربي، لكنه يهاجر إلى أوروبا"، اقتباسًا من الأغنية الأرجنتينية العنصرية "يلعبون لفرنسا لكنهم من أنجولا!".

من جانبه، علق حكيمي على أحداث اقتحام الملعب، مؤكدًا أن من شأنها أن تشوه صورة الجمهور المغربي في العالم..

قائد الأسود كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بدأنا الأولمبياد بانتصار مهم، أشعر بالأسف لما حدث من بعض المشجعين خلال المباراة، هذه الأحداث شوهت صورة جماهيرنا الوفية، مثل هذا السلوك ليس له مكان في كرة القدم، ديما المغرب".

يذكر أن المغرب تواجه في الجولة الثانية أوكرانيا، فيما تلتقي الأرجنتين بالعراق، في 27 من يوليو الجاري.