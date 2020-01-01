عبد الله المعيوف: هدف الهلال هو استعادة لقب الدوري السعودي

حارس المرمى يتحدث بعد الفوز المهم على الأهلي

وعد عبد الله المعيوف جماهير الهلال بمواصلة الانتصارات لاستعادة لقب الدوري السعودي، مؤكدًا أن هذا هو هدف الفريق الأول والأهم والذي سيسعى لتحقيقه رغم كل الصعوبات.

وجاءت تصريحات حارس مرمى الزعيم عقب الفوز المهم بنتيجة 3-1 على الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعود ي والتي أقيمت مساء أمس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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المعيوف أشاد بالمجهود الكبير الذي بذله زملاءه خلال مواجهة الأهلي والذي تُوج بالفوز 3-1 وحصد النقاط الكاملة، مشيرًا لأن هذا الانتصار سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة لمواصلة النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.

مضيفًا كما نقلت صحيفة الرياضية السعودية " أمامنا برنامج صعب ومضغوط حتى نهاية يناير الجاري، سنلعب خمس مباريات قوية في أقل من ثلاثة أسابيع، لكن جميع اللاعبين جاهزون ومصممون على تقديم كل ما عندهم والالتزام ببرنامج الجهاز الفني".

"نعد جماهير الهلال بالمحافظة على الانتصارات المتتالية من أجل استعادة لقب الدوري السعودي".