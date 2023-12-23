المصري في دوري روشن؟.. "تلميذ صلاح" يغري كلوب لقبول "العرض السعودي"

إنه لاعبي المفضل خارج ليفربول أتمنى لو حصلت عليه!

سجل جارود بوين هدفًا في فوز وست هام على مانشستر يونايتد بنتيجة (2-0) اليوم السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحظى بوين بموسم مميز إذ خاض 23 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويبدو أن تألق بوين سيجعله خيارًا أمام الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي يبحث عن بديل "محتمل" للمصري محمد صلاح، والذي قد يرحل صوب الدوري السعودي.

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وكان صلاح قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لاتحاد جدة في الصيف الماضي، لكن ضيق الوقت وعدم توافر البديل، دفع ليفربول لرفض العرض السعودي الكبير، ما أبقى الفرعون المصري في أنفيلد، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2025.

يشار إلى أن بوين يعتبر صلاح مثله الأعلى، وأفضل جناح أيمن في العالم: "إنه شخص أنظر إليه بشكل خاص (لأتعلم منه)".

وكان كلوب قد قال في وقت سابق إن بوين هو لاعبه المفضل خارج ليفربول، وإنه يتمنى فعلًا لو حصل عليه.