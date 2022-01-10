المسحل: هذا هو عدد أجانب الدوري السعودي الموسم القادم، ولم نندم على "كأس العرب"

حسم ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي الجدل المثار حول عدد اللاعبين الأجانب الذين سيُسمح للأندية التعاقد معهم خلال الموسم القادم من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، كما تحدث عن مشاركة المنتخب في كأس العرب التي أقيمت الشهر الماضي في قطر.

لوائح الدوري السعودي تسمح للأندية حاليًا قيد 7 لاعبين أجانب في قوائمها المحلية، ولا تُحدد عدد اللاعبين المتواجدين في أرض الملعب، إذ يُمكن لأي فريق أن يدفع بلاعبيه السبعة الأجانب في المباراة.

ماذا قال المسحل حول عدد الأجانب في الدوري السعودي؟

كانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت عن اقتراح لزيادة عدد الأجانب إلى 8، بعد ملاحظة مدى تطور الدوري السعودي واللاعب المحلي من زيادة عدد الأجانب إلى 7، وهو ما انعكس على المنتخب ونتائجه في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

مصادر أخرى فاجأت الجميع خلال الأسبوع الماضي وأكد نية الاتحاد تخفيض عدد الأجانب إلى 6، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الأندية شفويًا بهذا القرار لبناء خططهم المستقبلية بدءًا من سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

المسحل وخلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب" حسم الجدل بتأكيده عدم تخفيض العدد خلال الموسم القادم، مع بقاء الباب مفتوحًا لإمكانية زيادته.

إذ قال "الأكيد أن عدد الأجانب لن ينقص أبدًا عن 7 لاعبين في الدوري السعودي الموسم القادم، ربما يزيد العدد إلى 8 لكن القرار لم يُعلن بعد، الواضح أن زيادة عدد الأجانب انعكس إيجابيًا على الدوري والمنتخب واللاعب السعودي الذي بدأ يسعى أكثر لإثبات وجوده والحصول على فرص اللعب".

ماذا قال المسحل عن مشاركة المنتخب في كأس العرب؟

الأخضر شارك في كأس العرب بلاعبي مواليد 1999 وما فوق، وقد حقق نتائج سلبية للغاية وخرج من الدور الأول بخسارتين وتعادل، وهو ما أوجد انتقادات عديدة من المحللين والنقاد والجماهير لقرار غياب نجوم الصف الأول والثاني.

المسحل برر الأمر مؤكدًا عدم ندمهم على قرارهم إبعاد نجوم المنتخب عن البطولة، بقوله "تعرض العديد من لاعبي المنتخب للإصابة وغيابهم عن بعض المباريات المهمة وجدول المباريات المضغوط جدًا دفعنا لاتخاذ قرار بإبعاد نجوم المنتخب الأول عن كأس العرب".

"المدرب رأى عدم المخاطرة بالنجوم وكذلك أراد منح الفرصة لجيل جديد من اللاعبين حتى يراهم على أرض الملعب، وقد استفدنا من البطولة رغم أن النتائج جاءت سلبية".

وأتم "لم نندم أبدًا على قرارنا هذا، نُهنئ الإخوة في قطر على تنظيم البطولة وهي استعداد جيد لكأس العالم، لكن تلك البطولة لم تكن أبدًا مهمة لنا، المهم لنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم".

يُشار إلى أن منتخب الجزائر نجح في الفوز بلقب كأس العرب بعد فوزه على تونس في النهائي 2-0، وقد حظيت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة جدًا في الوطن العربي.

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