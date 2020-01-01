المرشح الرئاسي لبرشلونة: التعاقد مع نيمار سيكون غير مكلفاً

برشلونة يعيش ضائقة مالية قوية

وصف جوردي فاري، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، التعاقد مع لاعب الفريق السابق نيمار بأنه لن يكون مكلفاً على خزينة النادي رغم الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الفريق.

ويعد ملف إعادة النجم البرازيلي لصفوف برشلونة أحد المواضيع الساخنة والدعائية ما بين المرشحين لرئاسة النادي الكتالوني الفترة الماضية والمقبلة.

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وقال فاري مع "أوندا سيرو": "التعاقد مع نيمار سيكون غير مكلفاً ورخيصاً لأن الاستثمار ستكون قيمته أكبر من المبلغ".

وأضاف: "ميسي يريد الاستمرار هنا، هذا ما أعرفه لأن عائلته تريد البقاء هنا وسنعمل على الأمر، إذا فزنا بالانتخابات ميسي سيمدد عقده".

واستمر المرشح: "تمديد عقده سيكون تلقائياً إذا جاء 25 يناير وفزنا في الانتخابات".

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فاري لا يعد من أبرز المرشحين لرئاسة البلوجرانا، إذ يأتي في صدارة الترشيحات جوان لابورتا الذي تقلد المنصب ما بين 2003 و2010، بالإضافة لفيكتور فونت.

وستقام الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير القادم لتحديد هوية الرئيس المقبل للنادي الكتالوني.