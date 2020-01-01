نيمار يحسمها: لم أفكر يومًا في الرحيل عن باريس سان جيرمان

نيمار يريد قضاء سنوات مديدة بقميص باريس سان جيرمان

حسم نيمار الجدل حول مستقبله بإعلان رغبته في البقاء ضمن صفوف " target="_blank">باريس سان جيرمان لسنوات مقبلة مؤكدًا أنه لم يفكر من قبل في مسألة الرحيل.

وعقب تألقه مع نادي العاصمة الفرنسية في مباراة باشاك شهير التركي،أعلن نيمار عن رغبته في أن يكون جزءًا من باريس سان جيرمان بمرور الوقت بتعليقات لا لبس فيها.

بعد أربع وعشرين ساعة من انطلاق المباراة الأولى التي لم تستكمل بالأمس بسبب العنصرية، استكملت المباراة اليوم وضمن باريس سان جيرمان المركز الأول في المجموعة بفضل ثلاثية من نيمار وثنائية من كيليان مبابي ضد باشاك شهير.

اللاعبان اللذان لم يكتفيا بتقديم العرض المميز خلال الـ 90 دقيقة، ولكنهما كانا أيضًا محور الاهتمام بمجرد انطلاق صافرة النهاية بسبب التصريحات حول مستقبلهما.

بدءًا من نيمار، وردا على سؤال من آر إم سي سبورت، أشار اللاعب البرازيلي الدولي إلى استعداده لتمديد عقده في باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في يونيو 2022.

وقال نيمار: "أنا سعيد جدًا هنا في باريس، أنا سعيد جدًا في النادي ومع زملائي في الفريق خلال الوقت الحالي، وفكرة الرحيل لا تخطر ببالي من الأساس"

وأضاف: "علينا أن نناقش التفاصيل، لدينا علاقة جيدة جدًا، أنا كذلك سعيد جدًا بالانتماء إلى هذا النادي ورؤية ما سيحدث في المستقبل".

وحول الثنائي نيمار ومبابي قال ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي العاصمة الفرنسية: "بدأنا نناقش مع نيمار وكيليان مبابي ، ستبقى المناقشات سرية لكنني واثق جدًا. "الاثنان يريدان البقاء معنا"

ما هي تفاصيل واقعة العنصرية في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير؟

يذكر أن باريس سان جيرمان بات محور حديث الصحف فيما يتعلق بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب الحديث عن مستقبل نيمار ومبابي واحتمالية ضم ميسي من برشلونة.