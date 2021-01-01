المدير الرياضي ليوفنتوس: كريستيانو هو مستقبل النادي

تطمين كبير لجمهور يوفنتوس حول مستقبل كريستيانو

طمأن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيسي جماهير النادي بشأن أخبار رحيل كريستيانو رونالدو نهاية الموسم.

وعلّق باراتيسي بالقول:" انتقادات كريستيانو هذا يجعلني أضحك، لم أتخيل أبداً إمكانية وضع رونالدو موضع تساؤل".

وتابع: "لقد فاز بالعديد من الألقاب وسجل العديد من الأهداف في يوفنتوس. إنه لشرف كبير أن يكون معنا." وهو مستقبل الفريق".

يذكر أن هناك تكهنات عديدة ظهرت في الفترة الأخيرة حول مصير رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

أمنية سولشاير أم حنين ريال مدريد .. المستقبل المجهول لكريستيانو رونالدو

وقال رونالدو في رسالته التي نشرها على حسابه على موقعي فيسبوك وإنستجرام إن الأبطال الحقيقيين لا يستسلمون أبدًا، وينهضون كلما سقطوا لكي يعودوا أقوى.

وأضاف: "الأهم من السقوط الذي تتعرض له في الحياة وعدد المرات التي تسقط فيها بالفعل هو مدى سرعتك وقوتك من أجل الوقوف على قدميك من جديد، الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا"

وتابع: "ينصب تركيزنا بالفعل على مباراة كالياري المقبلة، وعلى الصراع من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي، ولدينا أيضًا نهائي كأس إيطاليا، نركز في كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم"