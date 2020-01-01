المدير الرياضي لدورتموند يعترف: نحاول الاحتفاظ بحكيمي

هل تسير الأمور عكس رغبة ريال مدريد ومانشستر سيتي ويبقى أشرف حكيمي مع دورتموند؟

قال ميتشيل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن فريقه بالفعل يحاول تجديد إعارة أشرف حكيمي والاحتفاظ بخدماته.

وتنتهي إعارة النجم الدولي المغربي مع أسود الفيستيفاليان بنهاية الموسم الحالي، ومن المفترض أن يعود بعدها إلى ريال مدريد.

ولكن على عكس رغبة ريال مدريد، أكد ميتشيل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند في مؤتمر صحفي اليوم إن إدارة النادي تعمل من أجل إبقاء النجم المغربي.

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وأضاف: "وفقًا للعقد فإن حكيمي من المفترض أن يعود إلى ناديه بعد انتهاء فترة الإعارة وهو الشيء الذي ينتظره ريال مدريد بالطبع في الوقت الحالي"

وتابع: "ولكن بالنسبة لنا فإننا نعمل بجد خلال الفترة الحالية ونهتم بأن يواصل أشرف حكيمي رحلته معنا بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة التي لعبها بقميص الفريق"

وأردف: "بالنسبة للموسم المقبل نريده أن يبقى معنا، ولكن ما زال من السابق لأوانه قول أي شيء بخصوص ذلك، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في نهاية الأمر"

وتبدو خطط ريال مدريد واضحة في الوقت الحالي، حيث يرغب النادي الملكي في استعادة نجمه، وكذلك يرغب مانشستر سيتي في خطف اللاعب مقابل 50 مليون يورو.

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يذكر أن أشرف حكيمي كان من المفترض أن يعود إلى ريال مدريد بنهاية يونيو الجاري، ولكن فيروس كورونا الجديد سيجعله يكمل الموسم أولًا مع دورتموند.