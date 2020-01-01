50 مليون يورو تقرّب حكيمي من مانشستر سيتي

بعد ووكر وكانسيلو.. هل يمارس جوارديولا رغباته بضم أشرف حكيمي من ريال مدريد؟

كشفت مصادر صحفية إسبانية وإنجليزية أن مانشستر سيتي دخل على الخط فيما يخص الأندية الراغبة في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وتنتهي إعارة حكيمي إلى بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، على أن يعود إلى نادية الأصلي ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

ولكن في الوقت الذي لا يعرف فيه أحد أي شيء عن مستقبل اللاعب، ووسط محاولات لتمديد الإعارة من جهة الفريق الألماني، تظهر أندية جديدة مهتمة بخدماته.

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وحسب ديفينسا سنترال فإن مانشستر سيتي يجهز 50 مليون يورو بأمر من بيب جوارديولا من أجل التعاقد مع أشرف حكيمي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعتبر حكيمي محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسهم باريس سان جيرمان وإنتر ويوفنتوس وكبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ريال مدريد العديد من الاتصالات في الفترة الأخيرة بشأن الظهير الدولي المغربي من عدد من هذه الأندية التي تحاول التواصل بشكل رسمي وتقديم عروض حقيقية.

وأضافت ديفينسا سنترال أن بيب جوارديولا ومانشستر سيتي على استعداد لأن يصل المقابل المادي لضم أشرف حكيمي إلى 50 مليون يورو.

ويعد الأمر غريبًا بالنسبة لمانشستر سيتي الذي تعاقد مع أكثر من ظهير أيمن، حيث يمتلك كايل ووكر وكانسيلو الذي جاء بديلًا عن دانيلو الذي جاء في الصيف قبل الماضي من ريال مدريد.

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يذكر أن مانشستر سيتي يسعى لتعزيز صفوف الفريق على الرغم من عقوبة الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية.