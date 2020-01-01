المدير الرياضي لجلادباخ: هالاند؟ سحقًا لدورتموند

القطعة الناقصة..

لم يخفِ ماكس أبريل، المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ، حسده لبوروسيا دورتموند على التعاقد مع إيرلينج هالاند في يناير الحالي.

هالاند برز كثيرًا خلال تواجده في سالزبورج النمساوي بإحرازه 27 هدفًا في نصف الموسم الأول بمختلف البطولات، منهم 8 بدوري أبطال أوروبا ليتحصل على وصافة الهدافيين خلف روبيرت ليفاندوفسكي.

الدولي النرويجي كان مطمعًا لجميع الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد، الذي كان قريبًا بالفعل من ضمه، قبل أن يفاجئ اللاعب الجميع ويُفضِّل الولوج إلى سيجنال إيدونا بارك.

وفي أول مشاركة لهالاند بالقميص الأصفر والأسود تمكن من تسجيل هاتريك أمام أوجسبورج حوّل به تأخر دورتموند بثلاثة أهداف إلى فوز بخمسة أهداف، ثم عاد وأحرز هدفين في الانتصار الساحق على كولن بخماسية لهدف.

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مونشنجلادباخ يُعد من المنافسين هذا الموسم على لقب الدوري الألماني، حيث أنهى الدور الأول في المرتبة الثانية خلف المتصدر لايبزيج، وحاليًا يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن كتيبة ناجلسمان ونقطة عن الوصيف بايرن ميونخ.

أبريل في تصريحات للصحافة عن صفقة صاحب الـ19 عامًا قال "رد فعلي الأول على الصفقة؟ سحقًا! هل يمكنك قول هذا؟.".

وأتم بقوله "هذه هي الرقعة التي كانوا يفتقدوها في دورتموند، منافسنا في البوندسليجا قام بإبرام صفقة عظيمة حقًا.".

يذكر أن دورتموند عانى بوضوح في مركز المهاجم الصريح في النصف الأول من الموسم بعد تراجع مستوى باكو ألكاسير وكثرة إصاباته، مما اضطر لوسيان فافر للاعتماد أحيانًا على ماركو رويس أو ماريو جوتسه كرقم 9.

كما يجدر الإشارة إلى أن أسود الفيتسيفاليا يحتلون المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة الألمانية برصيد 36 نقطة.