المدير الرياضي لإيفرتون: انتقال كوليبالي لليفربول سيكون كارثة

كارلو جاكوموتزي المدير الرياضي السابق لنابولي والحالي لإيفرتون يتحدث عن إضافة كوليبالي لليفربول ويورجن كلوب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كارلو جاكوموتزي المدير الرياضي السابق لنابولي والحالي لإيفرتون إن تعاقد ليفربول مع كوليبالي سيكون مرعبًا للخصوم.

وكان ليفربول رفقة مانشستر سيتي هما أبرز المهتمين بالتعاقد مع المدافع الدولي السنعالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة ذان صن البريطانية، فإن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد كثف اهتمامه باللاعب في الفترة الأخيرة.

وحول ذلك، قال كارلو جاكوموتزي المدير الرياضي السابق لنابولي والحالي لإيفرتون إن كوليبالي سيكون إضافة لليفربول وكارثة للخصوم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "كوليبالي سيشكل شراكة خيالية مع فيرجيل فان دايك، الثنائي سيكون الأقوى في العالم على مستوى قلوب الدفاع وبفارق كبير عن البقية"

وتابع: "لا يمكن تخيل منافسة ليفربول بهذا الوضع، في رأيي التعاقد مع كوليبالي سيكون أهم صفقات ليفربول في هذا الميركاتو"

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يذكر أن ليفربول كان قد توج بدوري أبطال اوروبا خلال الموسم المنصرم، كما حل وصيفًا للبريميرليج خلف مانشستر سيتي البطل.