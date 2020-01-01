المدير الرياضي لإنتر يكشف موقف موسيس وجيرود وإريكسن

صفقة اقتربت بالفعل..

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، عن مستقبل صفقات النيراتزوري في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

إنتر ارتبط بالعديد من الأسماء هذا الشتاء، والأبرز كان فيكتور موسيس وأوليفيه جيرود من تشيلسي إلى جانب كريستيان إريكسن من توتنهام.

أوسيليو في تصريحات للصحافة قال "لقد توصلنا إلى اتفاق مع تشيلسي حول فيكتور موسيس.".

موسيس ينشط حاليًا في فناربخشة التركي على سبيل الإعارة، ويقترب عقده من الانتهاء مع البلوز إلى جانب تقدمه في العمر، مما سهّل نسبيًا من مهمة الإنتر في الظفر به.

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كما تابع أوسيلو بقوله "من الممكن أن نتعاقد مع جيرود في حال أن قمنا ببيع أحد مهاجمينا في هذه النافذة من الانتقالات.".

ويقصد هنا أوسيليو ببيع أحد المهاجمين، بوليتانو، الذي تسعى الإدارة للتخلص منه وحاولت بالفعل إقحامه في صفقة تبادلية مع سبينزولا من روما، قبل أن تفشل ويلجأ الإنتر للتعاقد مع أشلي يونج في مركز الظهير الأيمن.

أما عن إريكسن، قال "لقد تقدمنا بعرضٍ رسمي إلى توتنهام ونحن الآن ننتظر. هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه ولكننا واثقين ونرغب في ضم لاعب من طراز كبير مثله.".

يذكر أن التقارير من الصحافة الإيطالية أكدت أن إدارة الإنتر اتفقت مع الدولي الدنماركي بالفعل ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة السبيرز، التي لن تطلب أموالًا طائلة لانتهاء عقد اللاعب بنهاية هذا الموسم.