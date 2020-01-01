المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي يحدد خطة استكمال المسابقة

كيف يبدو شكل البريميرليج بعد العودة؟

كشف المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، الموعد المتوقع لعودة البريميرليج وموقف الأندية من مسألة اللعب في أرض محايدة وفترة التدريبات الجماعية قبل استئناف المسابقة.

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وكان التقارير الصحفية قد أشارت إلى رفض عدد من الأندية استكمال الموسم بسبب فكرة خوض المباريات في ملاعب محايدة.

وفي هذا الصدد، قال ماسترز في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لا نتوقع رفض اللاعبين العودة للمباريات رغم القلق من الوضع الصحي، كما لم تطلب أي أندية بصورة رسمية إنهاء الدوري وإلغاء الصعود والهبوط".

وتابع: "لا نمتلك موعدًا محددًا للعودة، ولكن الأندية طلبت الحصول على 4 أسابيع من التدريبات الجماعية قبل استئناف الموسم. نجتمع بصورة دورية مع الأندية لأجل وضع خارطة الطريق".

وحول مسألة اللعب على أرض محايدة، أشار ماسترز إلى أنّ البريميرليج يحتاج لسماع وجهات نظر الأندية وأيضًا يطرح فكرته، والهدف ليس التوصل لإقناع الأندية بقبول الفكرة ولكن الهدف إيجاد حل مشترك.

وتابع: "لا نمتلك موعدًا محددًا للعودة إلى التدريبات، ولكن قد تعود الأندية بحلول 18 مايو المقبل، وحتى الآن لا توجد أي خطة لإلغاء الشكل المتبع الاعتيادي، بمعنى أنّ المباريات ستتم بصورة طبيعية وهناك صعود وهبوط".

واختتم: "بالنسبة للفحوصات الخاصة باللاعبين، فلن يكون هناك مكانًا خاص بها ولكن لكل الأندية الحق في تحديد هذا الأمر، هدفنا إيجاد حلول يتفق عليها الجميع بهدف استكمال الموسم الجاري".

جدير بالذكر أنّ ليفربول بحاجة إلى الفوز في مباراتين فقط لحصد لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عامًا.