الحكومة تعطي الضوء الأخضر لعودة الدوري الإنجليزي

ولكن بشروط محددة

أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر من أجل عودة منافسات الدوري الإنجليزي في يونيو المقبل، ولكن تحت شروط معينة في ظل استمرار جائحة كورونا.

وطوال الأسابيع الماضية دار الحديث بين جميع الأطراف المعنية بخصوص إمكانية استكمال منافسات البريميرليج من عدمه، وطُرحت عديد الحلول لعودة النشاط.

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وقالت "سكاي" إن من ضمن خطة الحكومة التي نُشرت اليوم بخصوص تقليص الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا الوبائي جزء يتعلق بكرة القدم.

ونص القرار بأن سيتم السماح بعودة المنافسات الرياضية المحترفة، ولكن دون جمهور، بداية من الأول من يونيو المقبل، ومن ضمن تلك الرياضات كرة القدم.

ومن ضمن الشروط كان عدم وجود الجماهير، وعدم عودتها للمدرجات إلا مع النجاح في صناعة لقاح للفيروس القاتل، الأمر الذي تعمل عليه عدد من البلدان.

وتحدث القرار أن أي فعاليات رياضية أو اجتماعية سيسُمح بإقامتها ولكن خلف الأبواب المغلقة، وستكون فقط للبث لطالما لم يتم التوصل لعلاج أو لقاح.

ويدور الحديث في الوقت الراهن حول الوصول لاتفاق بين أندية الدوري الإنجليزي بعضها البعض بسبب رفض جزء منها مقترح استكمال المسابقة على ملعب محايد.