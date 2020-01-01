المدير التنفيذي لإنتر: ميسي؟ من أين تأتي هذه الشائعات المجنونة؟

إنتر لن يتعاقد مع ميسي ولن يترك لاوتارو يرحل إلى برشلونة ولكنه قد يجلب فيدال

قال المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو إن الحديث حول ميسي لا أساس له وإنه لا يعلم من أين يأتون بمثل هذه الأشياء التي لا يمكن أن تصدق على الإطلاق.

وبعدما تمرد ميسي على برشلونة ورفض الذهاب إلى التدريبات، تم الحديث عن اجتماع بين والد ميسي وبين بارتوميو من أجل حسم الأمور، وظل الاجتماع يتأجل حسب المصادر حتى جاءت اللحظة الحاسمة.

وأظهرت الصور قبل قليل إقلاع طائرة خورخي ميسي من روزاريو متجهة إلى برشلونة من أجل أن يجتمع والد الهداف التاريخي لنادي برشلونة بالرئيس لحسم الأمور.

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ولكن وسط كل الجدل المثار حول ميسي أكد المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو أن كل ذلك يتم بعيدًا عن أنظار النيراتزوري بصورة كاملة.

وأضاف: "ميسي؟ من أين تأتي هذه الشائعات المجنونة؟ الجميع يريده بالطبع ولكن من يستطيع أن يقوم بذلك، نحن لا يمكننا أبدًا التعاقد معه"

وتابع: "بكل وضوح نحن نحاول الإنفاق والبحث عن عوائد من أجل تأمين سوق انتقالات صيفية بدون الدخول في أزمات مالية، هذا ما نفكر فيه في الوقت الحالي"

وأردف: "لقد أغلقنا صفحة لاوتارو مارتينيز منذ أن أصبح الشرط الجزائي في عقده لاغيًا بمجرد أن انتهى الوقت المسموح فيه باستخدامه، منذ هذه اللحظة وهو خارج السوق بالنسبة لنا"

وحول أرتورو فيدال قال: "بالطبع في حال استغنى عنه برشلونة فإننا سنعمل على ضمه للفريق، ولكن حتى اللحظة هو لاعب في صفوف الفريق الكتالوني ولا أريد الحديث عن لاعبي الفرق الأخرى"

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يذكر أن إنتر قد جدد الثقة في أنطونيو كونتي على الرغم من الموسم الأول الصفري الذي خاضه على رأس القيادة الفنية للفريق والمشاكل التي حدثت بينه وبين الإدارة.