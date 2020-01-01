أخبار إنتر اليوم | أزمة كانتي وكواليس الانسحاب من صفقة تونالي

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محاولة بايرن ميونخ لضم إيفان بيريشيتش بسعر مخفض ورفض تشيلسي لرحيل كانتي، بالإضافة لكواليس الانسحاب من صفقة تونالي ضمن أهم أخبار إنتر لليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر 2020.

إنتر يرفض عودة إيفان بيريشيتش

يرفض نادي إنتر فكرة عودة لاعبه الكرواتي إيفان بيريشيتش من صفوف بايرن ميونخ الألماني في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، والتي أكدت أن بايرن ميونخ سيحاول ضم اللاعب بشكل نهائي.

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وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن بايرن ميونخ مستعد لدفع 12 مليون يورو، بينما يرفض إنتر رحيله بأقل من 15 مليونًا.

تشيلسي يرفض التنازل عن كانتي

أوضحت تقارير صحفية اليوم أن نادي تشيلسي يرفض بشكل قاطع التخلي عن خدمات لاعبه نجولو كانتي لصالح إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الإنتقالات الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، والذي أكد أن إنتر لن ينهي محاولاته الآن.

كواليس انسحاب إنتر من صفقة تونالي

اتصل مدراء إنتر بوكيل اللاعب ساندرو تونالي واخبروه أن النادي لا يستطيع التفاوض في الوقت الحالي على ضمه، وأنهم في حاجة لفترة بين 15 و20 يومًا قبل العودة للمفاوضات.

جاء هذا بحسب ما أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن الإدارة أولت الأولوية للمبيعات في الوقت الحالي قبل العودة لدعم الفريق بصفقات ذات قيمة سوقية عالية.

باريس سان جيرمان يقدم عرضه الأول من أجل شكرينيار

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن العرض الأول من قبل باريس سان جيرمان لضم اللاعب ميلان شكرينيار من صفوف إنتر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت"، والتي أكدت أن العرض قيمته 50 مليون يورو، بينما يطلب إنتر 70 مليونًا.