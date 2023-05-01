"المدرب" تياجو يثير غضب يورجن كلوب خلال مواجهة ليفربول وتوتنهام!

كلوب كان في حيرة من أمره أثناء توجيه تياجو ألكانتارا لزميله داروين نونيز قبل دخوله إلى الملعب..

تسبب الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي ليفربول في واحدة من أغرب اللقطات خلال مباراة فريقه أمام توتنهام، والتي أقيمت مساء الأحد على ملعب "أنفيلد" في قمة الجولة 34 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول حقق فوزًا دراميًا على توتنهام بنتيجة 4-3، بعد أن تمكن "سبيرز" من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة، قبل أن ينجح ديوجو جوتا من إحراز هدف الفوز لأصحاب الأرض بعد دقيقة واحدة فقط.

الدقيقة 73 من زمن المباراة، وأثناء إدخال داروين نونيز كبديل إلى المباراة، شهدت وقوف تياجو بجانبه ربما لمحاولة إيصال تعليمات الجهاز الفني له.

يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ظهر في حيرة من أمره لتصرف تياجو الغريب، حيث نظر إلى لاعب الوسط بطريقة غريبة وهو يلقي بالتعليمات لزميله، ليتجه بعدها إلى مقاعد البدلاء.

وكانت عدد من التقارير السابقة قد تحدثت عن قيام تياجو بدور المترجم الشخصي مع نونيز منذ قدومه إلى ليفربول في الصيف الماضي، حيث لا يتحدث المهاجم الأوروجوياني اللغة الإنجليزية، ويبدو أن الأمر لم يتغير حتى الآن.

مواجهة ليفربول وتوتنهام شهدت العديد من اللقطات المثيرة للاهتمام، مثل إصابة كلوب بشد في العضلة الخلفية أثناء الاحتفال بالهدف الرابع، وهجومه العنيف على حكم المباراة بول تيرني وأسلوب لعب "سبيرز".