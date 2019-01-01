المحمدي يدعم وردة بعد هدفه في الكونغو

أحمد المحمدي يدعم عمرو وردة في مواجهة مصر والكونغو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي الدعم للاعب المستبعد عمرو وردة والذي تم إبعاده اليوم عن منتخب مصر المشارك في أمم أفريقيا.

وكان المحمدي قد سجل هدف مصر الأول في شوط المباراة الأول الذي انتهى بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل لا شيء على منتخب الكونغة الديمقراطية.

وبعد هدفه في شباك الكونغو، أشار أحمد المحمدي بالرقم 22 دعمًا لصاحب القميص عمرو وردة والمستبعد من قائمة منتخب مصر اليوم على خلفية فضيحة أخلاقية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة قد قرر استبعاد أحمد المحمدي لكي لا يؤثر وجوده على لاعبي المنتخب نفسيًا.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد هجمة قام فيها محمود حسن تريزيجيه بنجهود فردي رائع قبل أن يصنع الهدف لصلاح.

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يذكر أن منتخب مصر قد فاز في المباراة الأولى له في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء.