هيثم فاروق: ليت التعامل مع كبار المسؤولين يكون كما حدث مع وردة

عمرو وردة استبعد، لكن نجم الفراعنة السابق له طلب خاص من اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أيد هيثم فاروق؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار الاتحاد المصري باستبعاد عمرو وردة؛ لاعب الفراعنة، من قائمة الفريق نهائيًا، مؤكدًا أن هذه الطريقة المثلى للتعامل مع كل من يتجاوز.

اتحاد الكرة أصدر قرارًا باستبعاد اللاعب صباح اليوم الأربعاء، بعد انتشار فيديو فاضح له مع إحدى الفتيات المكسيكية. (طالع التفاصيل)

وقال فاروق، خلال تصريحاته بالاستديو التحليلي على قناة "بي إن سبورتس": "قرار الاستبعاد سليم بمئة بالمائة، في السابق هناك نجوم كبار تعرضوا لهذا الموقف وتم التعامل معهم بهذه الطريقة رغم أن خطأ لم يصل لما فعله وردة".

وأضاف: "لكن ليت التعامل مع كبار المسؤولين الذين حدثت منهم تجاوزات خلال الفترة الماضية يكون بالطريقة نفسها التي حدثت مع وردة".

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يذكر أن المنتخب المصري يلاقي نظيره الكونغولي بعد قليل، على استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019.

واستهل الفراعنة مشوارهم في الكان بالفوز أمام زيمبابوي بهدف وحيد، بينما تلقت الكونغو الهزيمة أمام أوغندا بثنائية نظيفة.