المحكمة تبرئ تشابي ألونسو من الاحتيال والتهرب الضريبي

محكمة العاصمة مدريد تصدر قرارها بشأن الاتهامات الموجهة لتشابي ألونسو بالاحتيال والتهرب الضريبي.

أعلنت محكمة مدريد اليوم عن براءة النجم الإسباني تشابي ألونسو من الاتهامات الموجهة له في ثلاث قضايا تهرب ضريبي واحتيال ضد الخزانة العامة.

جاء هذا صباح اليوم الثلاثاء حيث تم التأكيد على براءة النجم السابق لريال مدريد من كل الاتهامات الموجهة له في القضايا الخاصة بأعوام ٢٠١٠ و٢٠١١ و٢٠١٢.

وكانت الاتهامات موجهة لألونسو رفقة اثنان آخران منهم المستشار الضريبي الخاص به إيفان زالدا ومدير شركته الخاصة السابقة إيجناسي مايستري.

وطالب مكتب المدعي العام الإسباني سابقًا بتويجه اتهامات لتشابي ألونسو قد تتسبب في حبسه لمدة عامين ونصف وهي التوصية التي لم تأخذ بها المحكمة.

التأثير السيئ، مبابي يجب أن يقتدي برونالدو وليس نيمار!

ولا يعد تشابي هو الوحيد الذي يملك مشاكل مع الخزانة العامة الإسبانية في السنوات الماضية فهناك نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

وكان ميسي ورونالدو قد توصلا لاتفاق مع الخزانة العامة على تسوية الأمور بينهم دون اللجوء لأحكام قضائية قد تسيء لصورتهما العامة بحسب ما ذكرت تقارير سابقة.

جدير بالذكر أن تشابي ألونسو يعمل حاليًا كمدرب للفريق الثاني في نادي ريال سوسيداد بعدما اعتزل كرة القدم وخاض فترة قصيرة في تدريب شباب ريال مدريد.