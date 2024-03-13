المحاولة الثانية نحو نجم "الملهى الليلي" .. باريس سان جيرمان يسعى وراء بديل مبابي بعرض ضخم

الأزمات قد تدفع نجم البريميرليج وناديه لقبول الصفقة

يبحث باريس سان جيرمان، عن أفضل بديل لنجمه كيليان مبابي الذي أصبح على أعتاب الرحيل عن "حديقة الأمراء" إلى ريال مدريد.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن النادي الباريسي يجهز عرضا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، لإغراء مانشستر يونايتد بإطلاق سراح النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، في الصيف المقبل.

وترى إدارة باريس أن راشفورد صاحب الـ26 عامًا، سيكون أفضل بديل لكيليان مبابي، خصوصًا أنه يؤدي نفس المهام سواء كجناح أيمن أو مهاجم صريح.

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وأوضحت "ميرور"، أن راشفورد سبق ورفض عرضًا للانتقال إلى باريس في صيف 2022، عندما عرضوا عليه عقدًا يتضمن حصوله على راتب قيمته 400 ألف إسترليني أسبوعيا، لكنه لم يلق قبول النجم الإنجليزي.

وأشارت إلى أن المحاولة الثانية قد يكتب لها النجاح، خصوصًا أن راشفورد لا يعيش أيامًا سعيدة في مانشستر يونايتد بسبب الأزمات التي تحيط به وهجوم الجماهير عليه بشكل مستمر بعد واقعة الملهى الليلي.

ويرتبط راشفورد بعقد طويل الأمد مع الشياطين الحمر، حيث ينتهي في صيف 2028، وهو ما دفع إدارة باريس لرفع عرضها إلى 75 مليون يورو، رغم أن إدارة اليونايتد تريد 100 مليون.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن باريس سان جيرمان يبحث عن التعاقد مع لويس دياز جناح ليفربول من أجل سد فراغ مبابي، إلا أن إدارة الريدز تتمسك ببيعه بحوالي (120-140) مليون يورو.