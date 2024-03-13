البديل المثالي لمبابي .. باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة نحو نجم ليفربول

ميلان أيضًا يحتاج هذه الصفقة

اقتحمت إدارة باريس سان جيرمان السباق، للفوز بأحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت شبكة "إل باييس"، أن الجناح الكولومبي لويس دياز يأتي على رأس لائحة طلبات النادي الباريسي من أجل أن يكون أفضل بديل للنجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يقترب من الرحيل إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، اجتمع مع وكلاء الجناح الكولومبي مؤخرًا، للاستفسار عن موقفه من الرحيل عن ليفربول والانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني.

وأشارت الشبكة، إلى أن هناك علامات استفهام حول مستقبل لويس دياز (27 عامًا)، بعد رحيل مدربه والأب الروحي له يورجن كلوب؛ مدرب ليفربول، بنهاية الموسم، وهو ما يريد باريس سان جيرمان استغلاله والفوز بالصفقة التي يتصارع عليها أيضًا برشلونة وميلان.

ومع ذلك، فقد زُعم أن تكلفة اللاعب الدولي الكولومبي قد تتراوح بين 120 إلى 145 مليون يورو، وهو الرقم الذي لن يتنازل ليفربول عنه، خصوصًا أنه يحتاج إلى هذه الأموال لفتح ملف التجديد لكل من محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

ويرتبط لويس دياز بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، واستطاع هذا الموسم أن يسجل 11 هدفًا ويصنع 5 لزملائه في مختلف المسابقات.