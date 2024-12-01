المحادثات جارية.. ناصر الخليفي يقرّب صلاح من باريس سان جيرمان

ماذا ينتظر النجم المصري؟

تتواصل التكهنات بشأن مصير النجم المصري محمد صلاح في الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ويحق لصلاح، الذي يقدم مستويات مبهرة هذا الموسم، التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من شهر يناير، على أن ينتقل له في صفقة مجانية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن "نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يجري مفاوضات مع النجم المصري، على أمل ضمه في صفقة انتقال حر".

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وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "هناك احتمالًا كبيرًا لأن ينتقل صلاح إلى باريس الصيف المقبل، حيث يرتبط رئيس النادي ناصر الخليفي بعلاقات قوية مع معسكر النجم المصري، وهناك بالفعل محادثات جارية منذ فترة طويلة".

وكان سان جيرمان قد وضع حدًا للتعاقد مع النجوم الكبار، حيث أعلن النادي، على لسان مديره الفني لويس إنريكي، سعادته بسياسته الجديدة التي لا تعتمد على لاعب واحد فوق الجميع، وإنما يركز على الجانب الجماعي.

وختمت الصحيفة الفرنسية: "لكن خلف الكواليس، حاول باريس التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي (نجم برشلونة)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (لاعب نابولي)، وها هو يبحث عن طريق للنجم المصري (صلاح)".