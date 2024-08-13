قبل انطلاق الليجا.. لجنة الحكام تعتمد تغييرات جديدة أثناء المباريات!

"جوهر كرة القدم"

تستعد لجنة الحكام لبدء الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025، الذي ينتظر أن يشهد منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وشددت لجنة الحكام على أن "احترام قرارات الحكام هو جزء من قواعد اللعبة وهو جوهر كرة القدم".

وأوضحت أن "الحكام سوف يقدمون في المواقف المهمة، شرحًا موجزًا لقادة الفرق، لتوضيح القرار المتخذ في الملعب أو ما يتعلق بإجراء تقنية الفيديو".

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ولفتت إلى أنه "يجب أن يتم هذا التفاعل باحترام متبادل، إذا تم انتهاك هذا المبدأ، فإن الحكم سيتخذ القرارات التأديبية المناسبة، ولا يجوز لبقية اللاعبين الاقتراب من أي عضو بطاقم التحكيم لإظهار عدم موافقتهم على أي قرار، وحال عدم الالتزام سيتم توبيخهم".

وختمت: "في مثل هذه المواقف الحاسمة، سيقدم الحكم الرابع، كلما سمحت التزاماته، معلومات للمدرب الرئيسي حول القرار المتخذ في الملعب أو حول التقدم المحرز في فحص تقنية الفيديو، سيكون هذا التفاعل قصيرًا وسيتم تنفيذه بمجرد قيام الحكم بتنفيذه مع القادة".