الليجا لم تنته بعد.. إسبانيول يلجأ للقضاء لتجنب الهبوط!

هبوط إسبانيول لن يمر بسلاسة

سيتقدم نادي إسبانيول بشكوى قضائية شاملة لمحاولة تجنيب فريقه الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا" هذا الموسم إلى الدرجة الثانية.

وهبط إسبانيول الذي يحتل المركز قبل الأخير "19" برصيد 36 نقطة حتى الجولة 37 من المسابقة.

ووفقًا لصحيفة ماركا وراديو كتالونيا فإن إسبانيول سيقدم شكوى للقضاء بعدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل ضده سواء من الحكام أو تقنية الفيديو.

وكانت لجنة المسابقات قد رفضت، اليوم الأربعاء، شكوى إسبانيول على هدف أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ضدهم لكن إسبانيول قرر الاستئناف.

وترى إدارة إسبانيول أن فريقها تعرض لأذى كبير هذا الموسم من التحكيم يتوجب شكواهم لتحقيق العدالة، وحاليًا يجمع النادي كافة المعلومات الضرورية للتقدم بالشكوى الأسبوع المقبل.

ومن بين القرارات التي يشكو منها إسبانيول مشاركة روبرت ليفاندوفسكي ضدهم بعد قرار من محكمة المنازعات المركزية رغم إيقافه 3 مباريات.

ولن تستسلم إدارة إسبانيول ففي حالة رفض شكواهم سيتوجهون لمحكمة التحكيم الرياضي للبت في شكواهم.