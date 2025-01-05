قبل السوبر الإسباني.. قرار جديد من برشلونة بشأن أولمو وفيكتور

ما خطوة البارسا؟

في تطور جديد بشأن تسجيل عقود لاعبي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور، قرر النادي الكتالوني انضمام الثنائي إلى بعثة الفريق المتجهة إلى السعودية لخوض منافسات السوبر الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة برشلونة قررت اصطحاب الثنائي ضمن البعثة المسافرة للسعودية، رغم أنهما لن يتمكنا من اللعب، ما لم يتم تسجيل عقودهما.

ويصعب مشاركة الثنائي في مواجهة نصف نهائي السوبر أمام أتلتيك بيلباو، المقررة يوم الأربعاء المقبل، خاصة بعدما أعلن الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا رفضهما تسجيل عقود الثنائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن هناك "الكثير من الاستياء في غرفة ملابس برشلونة بسبب وضع الثنائي، حيث يريد الفريق وجودهما مع المجموعة، وحل المشكلة في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر أن يقدم برشلونة في الصباح الباكر من يوم الثلاثاء خطابًا إلى المجلس الأعلى للرياضة، يطلب فيه اتخاذ إجراءات احترازية لكلا اللاعبين، ولكن ليس من الواضح على الإطلاق أن المجلس سيحكم في نفس اليوم نظرًا لتعقيد الأمر.

وختمت: "الأمر الأكثر احتمالية هو أن يبقى اللاعبان في وضع معلق، ولا يتمكنا من خوض نصف النهائي، علمًا بأنهما بدءا يفقدان بعض الثقة في مواجهة الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة".