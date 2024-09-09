اللعنة مستمرة.. منبوذ أنشيلوتي "اختيار إجباري" أمام سوسيداد!

كيف ينجو من الفخ؟

يواجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، فترة صعبة للغاية، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت لاعبي فريقه مؤخرًا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد يوم السبت المقبل خارج الديار، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، علمًا بأن النادي الملكي حقق انتصارين وتعادلين في أول 4 مباريات، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويعاني النادي الملكي من إصابات عديدة ضربت لاعبي وسط الملعب وخط الدفاع، وهم "داني سيبايوس وفيرلاند ميندي وأوريلين تشواميني وإيدر ميليتاو"، إلى جانب "دافيد ألابا وإدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام".

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وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن "هذه الإصابات تفتح الباب أمام المدافع خيسوس فاييخو، ليكون بمثابة الحل المفاجئ لأنشيلوتي في الوقت الحالي".

وأوضحت: "في الوقت الحالي، يملك أنشيلوتي لاعبين فقط في قلب الدفاع للسفر إلى سان سيباستيان، هما فاييخو وروديجر، إلى جانب "كارباخال ولوكاس فاسكيز وفران جارسيا" على الأطراف.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن أنشيلوتي يرغب في رحيل فاييخو، واستبعده من حساباته منذ فترة الإعداد في الصيف، بعدما رفض اللاعب الرحيل، وأصر على الاستمرار حتى نهاية عقده في صيف 2025.