الكمالي يقدم التهنئة للهلال عقب التتويج بدوري أبطال آسيا

الهلال توج بدوري أبطال آسيا

قدم حمدان الكمالي، لاعب منتخب الإمارات، التهنئة لنادي الهلال السعودي بعد تتويجهم بدوري أبطال آسيا أمس على حساب أوراوا الياباني.

الهلال نجح في تحقيق الفوز في لقاء الإياب بهدفين دون رد، بعد أن حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد، لتكون النتيجة النهائية فوز الزعيم بثلاثة أهداف نظيفة وعودته لعرش القارة الآسيوية.

الهلال حقق اللقب بعد الغياب عن تحقيق البطولة منذ أكثر من 19 عامًا، حيث حققه أخر مرة موسم 1999 – 2000، ولكن انطلقت الأفراح أمس من الجماهير الزرقاء.

وتنطلق بطولة خليجي 24 غدًا الثلاثاء في قطر، بمشاركة 8 منتخبات، وهم قطر والإمارات واليمن والعراق، والسعودية والبحرين والكويت وعُمان.

وقدم حمدان الكمالي لاعب المنتخب الإماراتي، التهنئة للاعبي الهلال والنادي بشكل عام في بداية كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بلقاء منتخب بلاده أمام اليمن.

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ويواجه الإمارات نظيره اليمن ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

ويسعى المنتخب الإماراتي في تحقيق اللقب بقيادة الهولندي فان مارفيك، الذي أكد على أن لاعبيه جاهزون بشكل كبير من أجل حسم اللقب.