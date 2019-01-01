خاص - فان مارفيك يتحدث لـ"جول" عن تأثير غياب عموري في خليجي 24

فان مارفيك يؤكد تأثير غياب عموري

تحدث فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي عن استعداداتهم لبطولة خليجي 24 التي ستقام في قطر بداية من الغد، بمشاركة 8 منتخبات، حيث أكد أن المنافسة ستكون قوية على اللقب.

منتخب الإمارات يسعى لتحقيق اللقب في ظل عدم التوفيق في بطولة آسيا الأخيرة، والتي توج بها المنتخب القطري بعد أداء رائع للغاية.

فان مارفيك تحدث عن تأثير غياب عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الجزيرة الإماراتي عن المنتخب وأكد أنه يمتلك عناصر مميزة تستطيع تعويض غيابه بكل تأكيد.

وقال فان مارفيك في تصريحات خاصة لـ"جول" :"بكل تأكيد عموري قيمة كبيرة لمنتخب الإمارات وغيابه عن البطولة سيؤثر علينا بدون شك".

وأضاف: "تعرضت للكثير من هذه المواقف بغياب نجوم كبيرة عن الفرق والمنتخبات التي دربتهم من قبل، ولكن نحن جاهزين بجميع اللاعبين للمنافسة على اللقب".

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وتابع فان مارفيك: "جميع اللاعبين في قمة التركيز وجاهزون لتعويض عموري والظهور بشكل مميز في البطولة والمنافسة على اللقب".

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى مع كلًا من قطر البلد المستضيف واليمن والعراق، بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من عمان والسعودية والكويت والبحرين.