"الكلام فهم خارج السياق" .. كلينسمان يُحاول تهدئة الأمور مع كيروش!

أسطورة ألمانيا يتراجع عن تصريحاته السابقة

دخل كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران في جدال حاد مع يورجن كلينسمان أسطورة الكرة الألمانية، بعد تصريحات الأخير التي أثارت غضب المدير الفني البرتغالي.

وتحدث كلينسمان مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلاً في وقت سابق: "هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبوا بها كرة القدم، ولهذا السبب كارلوس كيروش هو المدرب المناسب لهم، هم يحاولون باستمرار استفزاز من أمامهم حتى يفقد تركيزه".

بينما رد عليه كارلوس كيروش عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معسكر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وعلى الرغم من ملاحظاتك الفاضحة التي تحاول تقويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا، فإننا نعدك بأننا لن نصدر أي أحكام بشأن ثقافتك وجذورك وخلفيتك، نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح أننا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا".

وأوضح كلينسمان الفائز بكأس العالم مع ألمانيا عام 1990، في حديثه مع "بي بي سي بريكفاست" صباح اليوم الأحد ردًا على بيان كيروش: "لقد كانت هناك أشياء خرجت عن سياقها، سأحاول الاتصال به وتهدئة الأمور".

وأضاف: "لم أنتقد أبدًا كارلوس أو مقاعد البدلاء الإيرانية حتى أن البعض اعتقد أنني كنت أنتقد الحكم لأنه لم يفعل أي شيء بشأن الطريقة التي يتصرفون بها على مقاعد البدلاء".

وأتم: "كل ما وصفته هو طريقتهم العاطفية في القيام بالأشياء، وهو أمر مثير للإعجاب في الواقع بطريقة معينة يعيش المقعد بأكمله في المباراة إنهم يقفزون لأعلى ولأسفل وكارلوس مدرب عاطفي للغاية، وهو دائمًا يحاول أن يعطي لاعبيه كل طاقته وتوجيهه من على مقاعد البدلاء".