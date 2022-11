هذه ثقافتهم .. عنصرية أسطورة ألمانيا المتكررة تغضب إيران

جدل واسع في الأوساط الإيرانية، بسبب حديث أسطورة ألمانيا يورجن كلينسمان، عن الطريقة التي لعبت بها إيران أمام ويلز بكأس العالم قطر 2022.

إيران نجحت في الانتصار بهدفين نظيفين على حساب ويلز، وسط اتهامات بفريق المدرب كارلوس كيروش باستخدام العنف على الفريق الخصم، وهو ما تحدث عنه الألماني كلينسمان.

وقال كلينسمان في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"هذه ثقافتهم والطريقة التي يلعبوا بها كرة القدم، ولهذا السبب كارلوس كيروش هو المدرب المناسب لهم، حيث فشل في أمريكا الجنوبية ولم يتأهل معهم لكأس العالم ونفس الشيء حدث له مع مصر".

وأضاف:"عاد مرة أخرى إلى إيران الذي سبق أن عمل معهم في الماضي، الأمر ليس صدفة بل يحدث عن قصد، هذه الثقافة التي يلعبوا بها كرة القدم في بلادهم، يذهبون كثيرًا للحديث مع الحكم ودكة البدلاء كذلك تحاول التحدث مع الحكام المساعدين".

وتابع:"هم يحاولون باستمرار استفزاز من أمامهم حتى يفقد تركيزه والأمر يحدث في العديد من الثقافات الأخرى مثل جواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا وشاهدته بنفسي خلال عملي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية".

