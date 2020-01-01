الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع مهاجم فالنسيا

مقابل رسوم لن تزيد 10 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة برشلونة استقرت على قرارها النهائي، بشأن التوقيع مع مهاجم فالنسيا كيفن جاميرو في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وتفيد بعض المصادر، أن مالك الخفافيش بيتر ليم، يسعى لاستعادة مهاجم الفريق السابق باكو ألكاثير، حال ضاقت به الدينا في "سيجنال أيدونا بارك"، بعد البداية المخيفة للنرويجي إرلينج براوت هالاند، بتسجيل هاتريك في ظهوره الأول بقميص بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن إدارة فالنسيا، لن توقع مع مهاجم أسود الفيستيفاليا قبل بيع المطلوب في برشلونة منذ أكثر من عامين كيفن جاميرو.

لكن نفس الصحيفة، علمت من مصادرها الخاصة داخل أروقة "كامب نو"، أن الإدارة لم تعد تخطط للانقضاض على المهاجم الفرنسي، حتى بعد تأكد غياب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز حتى بداية فصل الربيع.

ونوه المصدر إلى أن التحرك نحو المهاجم الذي سيحتفل بربيعه الـ33 في مايو القادم، لن يتم إلا بإشارة من العجوز كيكي سيتين، وذلك قبل انتهاء عقده مع ناديه بسنة ونصف، مع تلميحات بأن سعره لن يزيد كثيرا عن 8 لـ9 مليون يورو.

وكان لويس سواريز قد خضع لجراحة ثانية في ركبته اليمنى في غضون ثمانية أشهر، وذلك بعد المشاركة المخيبة لآمال المشجعين في كأس السوبر الإسبانية، التي ودعها البرسا من الدور نصف النهائي، بالسقوط أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2.

ومنذ أن تأكد غياب السفاح عن الملاعب لمدة أربعة أشهر، وبالكاد لا تتوقف الصحف المحسوبة على برشلونة عن التكهن باسم المهاجم المرشح لحل هذه المعضلة في فترة غياب سواريز.