الكشف عن موعد عودة تير شتيجن لبرشلونة!

النجم الألماني يستهدف العودة قبل أن يدخل الموسم في المنعرج الخطير!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة اللاعب الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة للعودة من الإصابة التي يعاني منها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب لا يريد لإصابته أن تطول، ويعمل جاهدًا للعودة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الصحيفة أن تير شتيجن يريد العودة بعد ثالث مباريات برشلونة في الموسم الجديد بحد أقصى، ويسعى لذلك بكل ما أوتي من قوة.

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الموعد الذي يريد شتيجن العودة فيه يقارب من منتصف شهر سبتمبر بعد فترة التوقف الدولي الأولى في الموسم.

عودة شتيجن في ذلك الموعد ستعني غيابه عن مواجهات ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو وخيتافي فقط، من الدوري الإسباني في موسمه الجديد.

وكان النجم الأول لحراسة المرمى في برشلونة قد خضع لعملية جراحية في الركبة في الـ 20 من مايو الماضي ويمر الآن بمراحل التعافي.

جدير بالذكر أن شتيجن كان قد تلقى الكثير من الانتقادات في الموسم الماضي بسبب تراجعه مستواه قبل أن يكشف عن إصابته عقب انتهاء الموسم.