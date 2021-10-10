هل تكون "الوقعة الأخيرة" في ريال مدريد؟ .. بيل يقترب من العودة

الويلزي يقترب من العودة لقائمة ريال مدريد ليدعم مشوار الملكي في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن قرب عودة النجم الويلزي جاريث بيل لتشكيل ريال مدريد بعد فترة طويلة من الإصابة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن بيل يتحسن على عدة مستويات وبدأ يتدرب بشكل منفرد بالفعل استعدادًا للعودة.

وكان روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز قد أكد في تصريحات صحفية أن بيل في حالة جيدة وقد يكون متاحًا في التجمع الدولي القادم لفريقه.

وقال بيج: "لحسن الحظ هو يتحسن بشكل أفضل من المتوقع، أنا شبه متأكد أنه سيكون على ما يرام بحلول شهر نوفمبر".

وأوضحت الصحيفة أن بيل بالمعدل الحالي للتحسن قد يكون جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد بحلول نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وكان بيل قد غاب عن مواجهات ريال مدريد الأخيرة في الدوري ودوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة التي جاءت في لحظات طيبة له مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أن بيل كان قد خاض ثلاثة لقاءات في الدوري الإسباني مع ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا حتى الآن.

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