الكشف عن سر تصريحات رونالدو الأخيرة بشأن أزمته مع ساري

تقارير صحفية إيطالية تكشف عن سر تصريحات كريستيانو رونالدو الأخيرة بشأن أزمته مع المدير الفني ماوريسيو ساري.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن سبب التصريحات التي خرج بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حول أزمته مع المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، والتي أكدت أن تصريحات رونالدو جاءت بسبب مكالمة مع بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي.

وتحدث نيدفيد مع رونالدو حول الواقعة التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام ميلان عندما تم تغييره وأقنعه أن سلوكه لا يمكن أن يكون مقبولًا في أجواء بطل الدوري الإيطالي ومن لاعب مثله يعد مثلًا أعلى للنجوم الصغار حول العالم.

وأثنى نائب الرئيس على مستوى رونالدو ومساهمته مع يوفنتوس منذ أن انضم لصفوف البيانكونيري في مطلع الموسم الماضي قادمًا من ريال مدريد.

وكان رونالدو قد قال: "في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لم أكن جاهزًا للمشاركة بشكل تام والجميع يعرف أنني لا أحب أن يتم استبدالي لكنني كنت أحاول مساعدة الفريق ولعبت وأنا مصاب".

وغضب رونالدو بشكل واضح وهو يغادر ملعب مباراة فريقه الأخيرة أمام ميلان في الدوري الإيطالي بتبديل مع الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف الفوز للبيانكونيري.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل أربعة أهداف للمنتخب البرتغالي خلال العطلة الدولية الجارية في شباك ليتوانيا ولوكسمبورج.