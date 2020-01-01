الكشف عن سبب قد يعطل انضمام أحمد الشيخ للزمالك

الشيخ دخل حسابات الزمالك خلال الأيام الأخيرة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تعطل صفقة انتقال أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الدخول في مفاوضات معه من قبل إدارة الكرة بالنادي الأبيض خلال الساعات الأخيرة.

أحمد الشيخ تم رفع اسمه من قائمة النادي الأهلي وخروجه من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، ليكون لاعبًا حرًا، حيث يدخل أيضًا في الصفقة نادي بيراميدز منذ عدة أسابيع من أجل ضم لاعب المقاصة السابق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية خلال الساعات الأخيرة، أن هناك تعطل لصفقة انتقال أحمد الشيخ إلى الزمالك رغم دخول أشرف قاسم عضو لجنة الكرة في مفاوضات جادة خلال الساعات الماضية.

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وأشارت التقارير إلى أن المفوض من قبل مجلس إدارة النادي الحالي، لشئون إدارة كرة القدم، رفض فكرة التفاوض مع أحمد الشيخ وجاءت أهم أسباب هذا الرفض هو تصريحات اللاعب ضد الزمالك أثناء تواجده في النادي الأهلي.

وتشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة سواء بضم أحمد الشيخ بشكل رسمي، أو صرف النظر نهائيًا عن ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك قد أعلن قائمة الفريق عبر الموقع الرسمي للنادي، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز الذي سينطلق الشهر الجاري.