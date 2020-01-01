رسميًا .. كاف يعلن عقوبة الشحات بعد أحداث نهائي القرن

لاعب الأهلي دخل في اشتباك مع مصطفى محمد بعد نهائي القرن

أعلن النادي الأهلي المصري تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإخطاره بالعقوبات التي تم توقيعها على لاعب الفريق حسين الشحات، على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشياطين الحمر كانوا قد توجوا قبل أيام باللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخهم، بعد التغلب على الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، فيما عُرف بنهائي القرن.

اقرأ أيضًا | سيرينو، بلايلي، رمضان وفايلر .. أمير توفيق يكشف أسرار الأهلي

المزيد من الفرق

وعقب نهاية المباراة، دخل الشحات في مشاجرة مع مصطفى محمد؛ مهاجم الفارس الأبيض، ليتطور الأمر إلى اشتباكات بين لاعبي الفريقين، قبل أن يتدخل الأمن وينهي الأزمة.

وأوضح الأهلي أن الكاف قرر إيقاف الشحات لمدة مباراتين، اعتبارًا من النسخة المقبلة من دوري الأبطال، مشيرًا إلى أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يجمع السوبر القاري بين المارد الأحمر ونهضة بركان المغربي؛ بطل الكونفدرالية الإفريقية، في العاشر من ديسمبر الجاري.