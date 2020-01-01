الكشف عن حقيقة مفاوضات النصر لضم سلمان المؤشر

الأهلي يعاني مع كبار الفريق لتجديد عقودهم

أوضح عبدالعزيز المريسل الإعلامي السعودي، حقيقة مفاوضات النصر مع سلمان المؤشر نجم الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الفريق للموسم الجديد.

سلمان المؤشر في الفترة الحرة في عقده مع الراقي، وهناك بعض العوائق في مفاوضات تمديد عقده مع الإدارة بالوقت الحالي وهو ما جعل كبار الدوري السعودي في الدخول بمفاوضات معه.

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ونفى المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، ما تردد حول وجود مفاوضات مع المؤشر لضمه للنصر.

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وقال الإعلامي السعودي: "الكابتن الخلوق سلمان المؤشر ليس في حسابات النصر، فلا تدخلوا النصر في أمر هو ليس له شأن به".

وترددت أنباء عن مفاوضات من جانب النصر لضم المؤشر، عقب نجاح العالمي في خطف عبدالفتاح عسيري بعد تعثر مفاوضات التجديد مع الأهلي أيضًا خلال الفترة الأخيرة.

وكانت مصادر لـ"جول" قد كشفت منذ أيام على وجود مفاوضات بين نادي الاتحاد وسلمان المؤشر لضمه خلال الصيف لتدعيم صفوف العميد بالموسم الجديد.