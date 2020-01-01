الكشف عن حقيقة رغبة برشلونة في استعادة إنييستا

بعض التقارير ربطت إنييستا بالعودة لبرشلونة من جديد

انتشرت بعض التقارير الصحفية في الفترة الماضية، عن رغبة برشلونة في استعادة خدمات لاعبه السابق أندريس إنييستا.

إنييستا حالياً يلعب مع فريق فيسيل كوبي في الدوري الياباني، وحقق معه مؤخراً لقب السوبر الياباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن برشلونة لم يفكر أبداً في استعادة خدمات متوسط ميدانه السابق، للعديد من الأسباب.

المزيد من الفرق

أهم سبب جعل إدارة البلوجرنا لا تفكر في التعاقد مع صاحب الـ 35 عاماً، هو أنها تعمل على إيجاد بديل لسواريز وديمبيلي بسبب الإصابة.

تين هاج يهاجم برشلونة بسبب دي يونج

ويعاني برشلونة من نقص في الجانب الهجومي، بعد إصابة ديمبيلي وسواريز وغيابهم لفترة طويلة، مما جعل الإدارة تعمل على محاولة التعاقد مع مهاجم من الدوري الإسباني لاستكمال الموسم.

السبب الآخر، هو أن إدارة الفريق تريد تدعيم خط الدفاع أهم من خط الوسط، خاصة بعد رحيل توديبو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جدير بالذكر أن خط وسط برشلونة، يضم ستة لاعبين يتنافسون على ثلاثة مراكز في الفريق فقط.