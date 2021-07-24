الكشف عن تفاصيل اجتماع فاران وأنشيلوتي في ريال مدريد

المدافع الفرنسي رافاييل فاران يجتمع بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ويتناقشان حول مستقبل اللاعب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الفرنسي رافاييل فاران نجم ريال مدريد الإسباني قد اجتمع بمديره الفني كارلو أنشيلوتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الاجتماع قد تم في مقر تدريبات الفريق، مساء يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي قد ناقش مستقبله مع المدير الفني الإيطالي مع زيادة الأحاديث عن رحيله عن الفريق.

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ويتفاوض مانشستر يونايتد في الوقت الحالي مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات رافاييل فاران مدافع ريال مدريد.

وينتهي عقد اللاعب مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، أي بحلول الـ 30 من شهر يونيو عام 2022.

ويستطيع فاران أن يرحل بشكل مجاني عن صفوف النادي في الصيف المقبل، دون العودة لإدارة ريال مدريد.

جدير بالذكر أن فاران يميل للرحيل، بينما تريد إدارة ريال مدريد استمراره، بشرط تجديد عقده حتى لا يرحل بشكل مجاني.