الكشف عن تحضيرات الاتحاد استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي

الاتحاد السعودي يستعد لاستئناف الدوري في الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تحضيرات الاتحاد لتنسيق معسكر قبل استئناف مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد حددت موعدًا مبدئيًا لاستئناف مباريات البطولة في الموسم الحالي يوم 20 أغسطس المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الجمعة، أن إدارة الاتحاد تسعى لتحضير مقر النادي لاستقبال اللاعبين من ناحية التعقيم من أجل سلامتهم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تسعى أيضًا لتوفير متطلبات البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق عند عودة المنافسات.

وأكدت الصحيفة أن من المحتمل خوض الاتحاد مباراتين أو 3 مباريات خلال مرحلة التحضيرات قبل استئناف منافسات البطولة.

وتستعد الأندية السعودية لاستئناف المنافسات بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة بعد أن أزالت الحكومة بعض الإجراءات المشددة بسبب فيروس كورونا.