لاعب الشباب: نستطيع التتويج بالبطولة العربية وبانيجا إضافة كبيرة

الشباب سيواجه الاتحاد في نصف نهائي البطولة العربية

تحدث محمد عطية لاعب نادي الشباب عن موقف فريقه في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال وهل قادر على تحقيق اللقب؟

ويتواجد الشباب في نصف نهائي البطولة العربية رفقة مواطنه الاتحاد وكلًا من الإسماعيلي المصري و الرجاء البيضاوي المغربي .

وقال عطية في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "أسعى لتقديم كل ما لدي للشباب من أجل استعادة مكانته الطبيعية".

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وأضاف لاعب الشباب: "نحن عازمون على تحقيق بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في الموسم الحالي".

وعن انضمام الأرجنتيني بانيجا، قال عطية: "خطوة رائعة للشباب ولاعب عالمي وسيضيف الكثير للفريق خلال المرحلة المقبلة وأتمنى استفادة الفريق منه".

ويواجه الشباب نظيره ومواطنه الاتحاد في نصف النهائي، في البطولة المتوقفة حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.