الكشف عن التشخيص الأولي لإصابة ديمبيلي!

عثمان ديمبيلي يتعرض للإصابة في مواجهة المجر وفرنسا في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الأولي لإصابة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة مع منتخب بلاده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إصابة اللاعب جاءت في عضلات الفخذ.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب شعر بعدم ارتياح خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، ولذلك تم تبديله.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فديمبيلي لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة فرنسا المقبلة ضد البرتغال في الجولة الثالثة.

وكان ديمبيلي قد شارك كبديل في المباراة مع بداية الشوط الثاني بدلًا من أدريان رابيو في الدقيقة الـ 57.

وبعد دخوله بدقيقتين كاد أن يعادل النتيجة لمنتخب بلاده لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن لمرمى حارس المجر.

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تعرض بعد ذلك ديمبيلي للإصابة وغادر الملعب ليدخل بدلًا منه توماس ليمار نجم أتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ 87.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وهو ما وضع فرنسا على صدارة المجموعة بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة البرتغال وألمانيا.