مدرب ألمانيا يعلق على قوة البرتغال وموقف رونالدو من زجاجتي الكوكاكولا!

لوف يطالب لاعبي ألمانيا بإظهار قوتهم أمام البرتغال ويقلل من أهمية كريستيانو رونالدو مع بلاده: ليسوا منتخب النجم الأوحد.

دعا يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لاعبيه إلى إظهار قوتهم حينما يلتقون مع البرتغال وقائدها كريستيانو رونالدو.

ستشهد المجموعة الخامسة في يورو 2020 مساء اليوم السبت قمة جديدة بين البرتغال وألمانيا في المجموعة التي تتصدرها البرتغال بثلاث نقاط بفوزها على المجر وخلفها بنفس العدد من النقاط فرنسا التي هزمت ألمانيا في الجولة الأولى.

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وتحدث لوف خلال المؤتمر الصحافي السابق للقاء اليوم وقال حينما سُئل عن كيفية مواجهة البرتغال وقائدها رونالدو: "كريستيانو بإمكانه تقديم أكثر من إزاحته زجاجتي كوكاكولا، لديه إمكانيات أكبر".

وكان كريستيانو قد أزاح زجاجتي كوكاكولا من أمامه وطالب الناس بشرب المياه خلال مؤتمر مباراة بلاده مع المجر التي سجل لاحقًا فيها هدفين وبات الهداف التاريخي لأمم أوروبا متجاوزًا الفرنسي ميشيل بلاتيني.

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وتابع يواخيم "ليس منتخب النجم الأوحد. البرتغال في مستوى متقدم منذ 4 أو 5 سنوات، مع الفوز بيورو 2016 تطوروا أكثر، هم فريق عظيم".

ودلل مدرب ألمانيا على كلامه "هل هو فريق النجم الأوحد؟ كان ذلك في السابق.. كريستيانو رونالدو هو نجم البرتغال كان ذلك بالفعل لكن تغير الآن فلاعبين من مستوى عالٍ مثل بيرناردو سيلفا وبورنو فيرنانديز وجواو فيليكس وديوجو يوتا والكثير غيرهم يشاركون في الهجوم مثلهم مثل كريستيانو".

يفوز بالمباريات كل مغامر

ودعا لوف لاعبيه التحلي بروح المغامرة قليلًا لتخطي عقبة الهزيمة من فرنسا في الجولة الأولى بهدف عسكي لمدافع ألمانيا ماتس هوملز.

وسيرحل يواخيم لوف عن تدريب ألمانيا بنهاية البطولة الحالية بعد قيادته بلاده للفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل لكن آخر بطولة كبرى شاركوا فيها شهدت خروجًا مبكرًا غير معتاد من الدور الأول في كأس العالم 2018.

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وتطرق مدرب ألمانيا إلى الهزيمة من فرنسا التي تركت غصة عند المانشافت: "ليس سرًا أننا لم نخلق كثير من الفرص" وهو ما يرغب في عدم تكراره أمام البرتغال وأن تكون بلاده "أكثر فعالية هجومية وبحاجة لمزيد من القوة والفعالية".

وتابع لوف "أعتقد أن كل لاعب يدرك معنى الهجوم وحاجتنا للرد بطريقة مختلفة. لو كنا في الثلث الأخير من الملعب فنحتاج للبقاء هناك؛ ضد فرنسا لعبنا دائمًا إلى الوراء. حاولنا أن نؤمن أنفسنا لكن لم نكن متماسكين كفاية، نحتاج لهذه الديناميكية في الهجوم خاصة في الثلث الأخير".

وأردف لوف "نحتاج لأخذ المخاطرة أكثر، نحتل المساحات بشكل أفضل ونكون فعالين أكثر، فقدنا عدة فرص وخيارات لنكون أفضل في مباراة فرنسا واثق من أننا سنكون أفضل ضد البرتغال".

وشدد يواخيم على أن فريقه قادر على التعامل مع الضغط وحاجتهم لنتيجة إيجابية" كل هذا مهمًا لكنها 90 دقيقة ضد البرتغال وليس تاريخنا ضد البرتغال أو فرنسا لن يساعدنا إن فكرنا هكذا".

ويعود آخر انتصار للبرتغال على ألمانيا إلى بطولة يورو 2000 حينما هزمتها بثلاثية دون رد لسيرجيو كونسيساو ومن وقتها وألمانيا لم تخسر في آخر 4 مواجهات جمعتهما في كأس العالم 2006 و2014 وبطولتي أوروبا 2008 و2012.

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