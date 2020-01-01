الكشف عن إهانة فيدال لحكم مباراة إنتر وريال مدريد وسبب طرده

لقطة ليست جيدة على الإطلاق..

كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن أرتورو فيدال، لاعب إنتر، قد قام بإهانة أنتوني تايلور حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ما كان سببًا في تحصله على بطاقة حمراء.

وكان تايلور قد احتسب ركلة جزاء للملكي على فيدال ومنحه البطاقة الصفراء، ولكن الدولي التشيلي لم يتوقف عن الاحتجاج ليضطر الحكم على منحه بطاقة أخرى ثم طرده.

إنتر بدوره قرر معاقبة اللاعب، فهذا الخطأ الفادح من لاعب بخبرته كان من مسببات هزيمة النيراتزوري بهدفين نظيفين بعد لعبهم لقرابة 70 دقيقة بعشرة لاعبين.

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شبكة GOL TV زعمت أن فيدال قال للحكم "تمنحك تقنية الفيديو كل الأشياء اللعينة لتراها ثم لا شيء".

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وحتى بعد تلقيه البطاقة الحمراء، لم يتوقف فيدال عن الاعتراض والغضب إلى درجة أن أحد مسؤولي الإنتر صاحبه بصعوبة شديدة إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

الآن وبسبب الهزيمة التي جزء منها يأتي بسبب الطرد، باتت حظوظ كتيبة أنطونيو كونتي في بلوغ دور الـ16 ضعيفة للغاية، لتنهال الانتقادات على كافة أعضاء جيوزيبي مياتزا.

يذكر أن فيدال وصل إلى إنتر في الصيف الماضي قادمًا من برشلونة نظير رسوم رمزية رغبةً منه في دعم مدربه السابق كونتي، إلا أنه بما فعله قد وضع ضغوطًا إضافية على كاهل مدرب تشيلسي الأسبق.