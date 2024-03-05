الكشف عن "المتهمين" في إصابات النصر بعد كارثة تاليسكا وسلطان الغنام!

من يتحمل مسؤولية إصابات نادي النصر؟

SHAHID

تعيش جماهير نادي النصر السعودي، حالة من الغضب الشديد حاليًا؛ بسبب كثرة "الإصابات" التي ضربت نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، انتهى مع نادي النصر رسميًا، بينما يمتد غياب الظهير الأيمن سلطان الغنام إلى شهر ونصف تقريبًا، واللاعب الأسترالي عزيز بيهيتش إلى 3 أو 4 أسابيع، إلى جانب عديد الإصابات الأخرى.

وفي هذا السياق.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن المسؤول في نادي النصر، عن هذه الأزمة الخطيرة، والتي تهدد مسير الفريق الأول لكرة القدم.

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الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الجميع في الفريق النصراوي، مسؤول عن أزمة تكرار الإصابات العضلية؛ وليس الجهاز الطبي فقط؛ على النحو التالي:

- الجهاز الفني: مسؤول عن تكرار الإصابات؛ في حال كانت الأحمال "عالية" في التدريبات.

- الجهازان الفني والطبي: مسؤولان عن تكرار الإصابات؛ في حال كان الاستشفاء بعد التدريبات والمباريات "ضعيفًا".

- الجهازان الفني والطبي: مسؤولان عن تكرار الإصابات؛ في حال "التسرع" في عودة اللاعب بعد الإصابات.

- الجهاز الطبي: مسؤول عن تكرار الإصابات؛ في حال كان علاج اللاعبين بطرق "لا تُناسب" مستوى الرياضيين، وليست بالشدة المطلوبة في الإصابات العضلية.

- اللاعب: مسؤول عن تكرار الإصابات؛ في حال عدم "الإفصاح" عن الألم أو الإحساس بالإرهاق والشد، للرغبة في المشاركة.

- الجهاز الطبي: مسؤول عن تكرار الإصابات؛ في حال عدم وجود "برنامج وقاية" خاص بالإصابات العضلية.

- الجهاز الفني: مسؤول عن تكرار الإصابات؛ في حال "ضعف" الإعداد بداية الموسم.

وأكد الشهراني، على أن الحل المناسب للنصر في هذه الأزمة؛ هو البحث عن الأسباب والخلل، ومن ثم معالجتها؛ لمنع تكرار وكثرة الإصابات العضلية.

SHAHID