انتهاء موسم أندرسون تاليسكا .. واللاعب يحسم مستقبله مع النصر رسميًا بعد الإصابة الصادمة

تطورات صادمة في إصابة أندرسون تاليسكا..

SHAHID

ساعة بعد أخرى.. تظهر تطورات جديدة صادمة، بشأن "إصابة" البرازيلي أندرسون تايسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تاليسكا تعرض للإصابة، في التدريبات الأخيرة التي سبقت مواجهة النصر ومستضيفه العين الإماراتي، والتي انتهت بفوز الأخير (1-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ ليتم الإعلان عن غيابه شهرًا، قبل أن تزيد المدة إلى 7 أسابيع.

لكن.. صحيفة "الرياضية" كشفت منذ قليل، عن نهاية موسم النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 سنة، مع الفريق النصراوي، بشكل رسمي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضحت الصحيفة، أن النصر تسلم توصيات مهمة من مركز "فيفا الطبي"، المختص في إصابات الملاعب؛ ينصح بإجراء عملية جراحية عاجلة لتاليسكا، في وتر العضلة الأمامية، ستغيبه 4 أشهر كاملة، مع إلغاء فكرة البرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي يستمر لمدة 7 أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوصيات؛ تأتي بسبب أن إجراء العملية الجراحية، أفضل من الناحية الطبية، لاحتمالية تجدد الإصابة على أندرسون تاليسكا، في حال الاكتفاء بالبرنامج العلاجي والتأهيلي فقط.

وبعد هذه الإصابة.. ترددت أنباء عن عدم ارتداء النجم البرازيلي، قميص النصر مجددًا، خاصة في ظل رغبة نادي بشكتاش التركي، في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وعلى جانب آخر وحسب صحيفة "الرياضية" أيضًا، سيغيب سلطان الغنام، ظهير أيمن نادي النصر، لمدة تتراوح بين شهر و6 أسابيع، بينما يمتد غياب زميله الأسترالي عزيز بيهيتش، من 3 إلى 4 أسابيع؛ حيث تعرض الثنائي للإصابة، خلال مباراة العين الأخيرة.

وإذا ودع النصر، مسابقة دوري أبطال آسيا أمام الزعيم الإماراتي؛ سيكون موسم بيهيتش قد انتهى رسميًا؛ حيث استعاره الفريق الأصفر لمدة 6 أشهر، على أن يلعب قاريًا فقط، دون قيده في القائمة المحلية.

رسالة أندرسون تاليسكا بعد انتهاء موسمه مع النصر

ومن ناحيته.. وجّه تاليسكا، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بأن موسمه الحالي انتهى؛ لكن مسيرته مع قلعة العالمي، مستمرة بشكل طبيعي.

وقال أندرسون تاليسكا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "أنا ممتن جدًا لدعم الجماهير والنادي.. أعدكم بأن أعود أقوى، في الموسم القادم"؛ في إشارة إلى عدم رغبته في الرحيل عن الفريق الأصفر.

وأعلن نجم النصر، السفر إلى إيطاليا لمواجهة تحدٍ جديد؛ وهو التغلب على الإصابة، التي تعتبر جزءًا من كرة القدم، مشددًا على أن تصميمه أقوى من كل هذه العقبات.

Instagram

جدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ صيف عام 2021، ويرتبط بعقد معه حتى 30 يونيو 2026.

SHAHID